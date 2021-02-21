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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Köpeği kurtarmak isteyen çocuğa araba çarptı

Köpeği kurtarmak isteyen çocuğa araba çarptı

Yerde yatan çocuktan görüntü

Polis Hastane Ağır Yaralı Polis Ekipleri Irak 

-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Kuzeninin olayı anlatması
-Detaylar

( İSTANBUL )- Vicdansız sürücü ağır yaralı çocuğu bırakarak olay yerinden kaçtı- TEM Bağlantı yolunda yürekleri sızlatan kaza İSTANBUL

- TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yola çıkan köpeği kurtarmak isteyen 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Kazada minik çocuk ağır şekilde yaralanırken vicdansız sürücü olay yerinen kaçtı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken kazayı gören kuzeni gözyaşları içinde olay anının anlattı. Olay, saat 15:30 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Kerim Doğan, TEM Bağlantı yolu üzerinde köpeğin yola çıktığını görmesi üzerine yola fırladı. Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, yola çıkan çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı. Çocuğun hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı. 8 yaşındaki Doğan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. “Köpeği kurtarmak için yola fırladı” Feci kazaya tanık olan 8 yaşındaki Kerim Doğan’ın kuzeni gözyaşları içinde olay anını anlattı. Çim alanda oyun oynadıklarını kaydeden yaralı çocuğun kuzeni, “Köpek yola fırlayınca Kerim yola fırladı. O da peşinden koştu. Yoldan geçen bir arabada çarparak kaçtı” dedi.
Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan aracın tespiti için çalışma başlattı.
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