Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Köpeği kurtaran temizlik görevlisi: 'İnsanlık namına çıkardım'

Köpeği kurtaran temizlik görevlisi: 'İnsanlık namına çıkardım'

Köpeğin kurtarılma anı

Temizlik İşçisi Temizlik Görevlisi Çöp Konteyneri Bakış Açısı Çöp Kutusu 

-Temizlik görevlilerle Başkan'ın sohbet etmesi
-Belediye Başkanı'nın hediye vermesi
-Belediye başkanı ve temizlik görevlisinin konuşması
-Detay

( KONYA ) - Köpeği kurtaran temizlik görevlisi: "İnsanlık namına çıkardım" KONYA

- Konya'da bir köpeği düştüğü çöp konteynerinden çıkaran temizlik görevlisi takdir topladı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un teşekkür ederek hediye verdiği temizlik görevlisi Osman Küçükkabasakal, "İnsanlık namına kurtardım" dedi.
Merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi Kozağaç Kavşağı yakınında 3 metre derinliğindeki çöp konteynerine düşen köpeği fark eden temizlik görevlisi Osman Küçükkabasakal (42) konteynerin içine girerek kucakladığı hayvanı dışarı çıkardı. Çalışma arkadaşı Cengiz Yaşar'ın (29) kaydettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, temizlik görevlisinin hareketi takdir topladı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, temizlik görevlilerini makamında ağırlayarak teşekkür etti. Bir süre sohbet ettiği belediye çalışanlarına çeşitli hediyeler veren Başkan Kavuş, görüntüleri izleyince hem gururlandığını hem de duygulandığını ifade ederek, "Birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın bir köpeği derin bir çöp kutusunun içine girip, çöp yığınlarının arasından hayvanı kurtarması, bunu görevi olarak değil insanı duygularla yapması bizleri de duygulandırdı. Bu hareket Anadolu insanının, Konya insanının hayvanlara bakış açısını ortaya koyan davranıştır. Bu davranışlarından dolayı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu hareket arkadaşlarımızın ortaya koyduğu faziletli bir harekettir. Bütün insanlığa ve çalışanlarımıza örnek olmasını diliyorum" dedi.
Temizlik görevlisi Osman Küçükkabasakal, insaniyet namına hayvanı kurtardığını dile getirdi. Çöp konteynerini araca boşaltmadan önce içini kontrol etmek istediğinde köpeği gördüğünü kaydeden temizlik işçisi Küçükkabasakal, "Hayvan galiba açtı, konteynırın içine düşmüş. Biz de kendi imkanlarımızla çıkardık. Büyükte bir köpekti, zarar vermeyeceğini anlayınca konteynıra inerek insanlık namına çıkardım" diye konuştu.
(İP-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı