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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Köpeği acımasızca öldürmüşler

- Köpeği acımasızca öldürmüşler

-Kopek detay

Sokak Köpeği Acımasız Pompalı Tüfek 

--Köpeğin vurulduğu yerler detay
--Köpeğin olay yerinden kaldırması
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-Ulaşım Hatay'dan geçildi/HATAY_23042021_Köpeği_acımasızca_öldürmüşler_

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle sokak köpeğini vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak köpeği henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü. (ALC
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