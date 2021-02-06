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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Köpeğe işkence görüntülerine valilikten açıklama

Köpeğe işkence görüntülerine valilikten açıklama

Köpeğe işkence edilme anı

Sosyal Medya Jandarma 

-Valiliğin açıklaması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Sosyal medyada Zonguldak'ta çekildiği iddia edilen köpeğe işkence görüntülerinin kısa sürede büyük tepki çekmesi üzerine Valilik açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada ilimizde böyle bir şahıs şu ana kadar tespit edilememiştir. Kolluk kuvvetlerimizce araştırmaya halen devam edilmektedir" denildi. Zonguldak'ta bir sosyal medyada kentte çekildiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Bir şahsın ağaca bağladığı köpeği dakikalarca döverek öldürdüğüne dair görüntüler kentte kısa sürede büyük tepkiye neden oldu. Çok sayıda kişi görüntülere tepki göstererek şüphelinin bulunmasını istedi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde çalışma başlattı. Zonguldak Valiliği de büyük yankı uyandıran görüntüler üzerine şu açıklamada bulundu: "'05-06 Şubat tarihlerinde Zonguldak'ta kimliği belirsiz bir kişinin ağaca bağlı köpeği, elindeki sopayla vurarak vahşice öldürdüğüne' ilişkin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve büyük tepki uyandıran video ve haber ile ilgili olarak; İl Emniyet ve Jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada ilimizde böyle bir şahıs şu ana kadar tespit edilememiştir. Kolluk kuvvetlerimizce araştırmaya halen devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (OA
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