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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, şarampole devrildi

Olay yerindeki ekipler

Köpek Bild Trol 

-Otomobilin yanındaki kazazedeler
-Kaza yapan otomobil
-Çevre görüntüsü
-Genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) - Şarampole devrilen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar - Şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi şans eseri yara almadı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 8 kişi burunları bile kanamadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 40’ıncı kilometresi Suruç İlçesi yakınlarında yaşandı. Şanlıurfa’dan Gaziantep istikametine giden Kerim D.’nin kullandığı 27 BY 861 plakalı Tofaş marka otomobilin önüne aniden bir köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobilin kontrolünü kaybedip şarampole uçtu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobildeki 5’i yetişkin, 3’ü de çocuk toplam 8 kişiyi çıkarttı. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği şahısların yaralı olmadıkları belirlendi. Otomobil şarampolden çıkartılıp çekici yardımıyla kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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