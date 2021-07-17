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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

ağacın görüntüsü

Bild Direksiyon 

-kaza yapan araç
-detaylar

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı.Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçeye bağlı Deniz mahallesinde meydana geldi. A.D. yönetiminde bulunan 34 JF 2095 plakalı otomobil, seyir halinde iken yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıkıp yan yattı.Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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