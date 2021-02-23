Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı

Takla atan otomobil

Polis Cenaze Bild Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yerine gelen polis ekipleri ve ambulans
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da bir otomobil sürücüsü aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza, saat 21.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı, Ağalar Harmanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzman Çavuş olduğu öğrenilen İ.Ö’nün kullandığı 06 EB 7070 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden yara almadan kurtulan İ.Ö.'nün ise babaannesinin cenazesi için görev yaptığı Ankara’dan Karaman'a geldiği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı