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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Köpeğe çarpmamak için canını hiçe saydı

Köpeğe çarpmamak için canını hiçe saydı

adli tıp genel ve detay görüntüler

Hastane Adli Tıp Jandarma Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-ölen sürücünün fotoğrafı
-jandarma aracı görüntüleri

( GAZİANTEP )-Ani menavra yapan araç takla attı: 1 ölü GAZİANTEP

- Gaziantep'te, seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan hafif ticari araç taklalar atarak devrildi. Yaşanan kazada ağır yaralanan araç sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Sergili Mahallesi ile Dutluca Mahallesi arasında dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sergili Mahallesi'nden Dutluca Mahallesi'ne seyir halinde olan Sedat Y. (31), idaresindeki hafif ticari araç, bir anda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı. Ani manevra yaptıktan sonra kontrolünü kaybeden sürücü Sedat Y. idaresindeki araç defalarca takla atarak savruldu. Kazayı gören çocukların mahalleliye haber vermesi üzerine olay yerine koşan vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırken, sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sedat Y.'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defenedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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