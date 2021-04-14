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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Köpeğe çarpıp olay yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı

Köpeğe çarpıp olay yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı

- Köpeğin yoldan geçmesi

Para Cezası Akalan Kamera Meteoroloji Hayvan 

-- Aracın köpeğe çarpması
-- Araç sürücüsünün kaçması

( OSMANİYE )- Kamera kayıtlarından tespit edilen sürücüye bin 33 lira idari para cezası uygulandı OSMANİYE

- Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpıp kaza yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı. Kamera kayıtlarından tespit edilen sürücüye bin 33 lira idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Kuzey çevre yolu meteoroloji kavşak üzerinde meydana gelen olayda minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam M.K. isimli minibüs sürücüsü, köpeği ölüme terk etti. Kaza yerinden uzaklaşan sürücünün peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden sürücüyü tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda sürücü yakalandı. M.K. isimli sürücüye çarptığı hayvanı veterinere götürmediği için bin 33 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan ölen köpeğin yanına bir başka köpeğin geldiği kamera kayıtlarında görünürken yoldan geçen diğer sürücülerde yerde yatan köpeği umursamadan yollarına devam ettiği görüldü.
(SKY-
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