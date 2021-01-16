Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kopan elektrik telleri kamışlık alanda yangın çıkardı

Kopan elektrik telleri kamışlık alanda yangın çıkardı

Yangın anı

Elektrik Direği 

-Patlama anları

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kopan elektrik telleri kamışlık alanda yangına yol açtı.Sabah saatlerinde Kapısuyu Mahallesi'nde yaşanan olayda, elektrik direğindeki kablo henüz bilinmeyen nedenle koparak kamışlık alana düştü. Enerji yüklü olan tellerde oluşan kıvılcımlar sonrası çıkan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.Yangın kısa süre sonra büyümeden söndürdü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı