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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu

Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu

- Kop Dağı Geçidi tabelası ve kar yağışı

Karayolları Sağanak Yağış Aritas Karla Mücadele Kar Yağışı 

-- Kar, tipi detayları
-- Röportaj ve yoldan görüntüler

( BAYBURT ) - BAYBURT

- Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki 2409 rakımda bulunan. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında seyrettiği Bayburt’ta yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Bayburt - Erzurum kara yolu üzerindeki Kop Dağı Geçidinde karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yaparken zaman zaman sisin de etkili olduğu güzergâhta araç sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyarılıyor. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son tahminlere göre, Bayburt’ta bugün havanın sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde kar yağışı görüleceği kaydedildi. Meteoroloji'nin uyarı haritasında Bayburt için turuncu kodlu uyarıda verilerek özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. (AA-AA)
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