Kooperatif, bir daireyi 5 kişiye satmış

-- Kooperatif üyelerinin açıklamaları

-- Detaylar



( KAYSERİ ) -- Kooperatif mağdurları:- "Fakir fukaranın cebinden elinizi çekin" KAYSERİ



- Kayseri'nin Talas ilçesinde 2007 yılında üye oldukları kooperatife paralarını ödemelerine rağmen ellerindeki tapulara şerh konan ve sürekli kendilerine borç çıktığını iddia eden kooperatif üyeleri eylem yaptı. Üyeler; "Yemedik, içmedik bu evlere ödedik. Bu kooperatif bizi hastalık sahibi etti. Yeter artık, dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

İlçede bulunan Bilge Kağan Yapı Kooperatifi üyeleri, 2007 yılında üye oldukları kooperatife paralarını ödemelerine rağmen sürekli kendilerine borç tahsil edildiğini, tapularını almalarına rağmen üzerlerine şerh konulduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istedi. Kooperatif üyesi Hamza Memiş; "Talas Anayurt Bölgesi'nde Bilge Kaan Yapı Kooperatifi'nden 467 tane ailemiz mağdur olmuş durumda. 2007 yılında ortaklığına girdiğimiz kooperatifimizde 2012 ve 2017 yılında çıkan Kesin Maliyet Komisyon Raporlarına göre çıkan maliyet bedellerini komşularımızın hepsi bankadan kredi çekerek elinde avucunda ne var, ne yoksa bu borçları ödediler. Bu evlerin hak sahipleri olup tapularını aldılar. Aradan yıllar geçmesine rağmen sonradan ilave borçlar çıkartarak bu insanları mağdur ediyorlar. Burada 2 tane bloğumuz yarım kaldı, tamamlanması için de kendileri kredi çekerek, borçlanarak bu konutların teslimatına gitmeye çalıştılar. Bu konutlarda şuanda satılık ilanları var. 110 bin TL ile bu konutların bedelini ödedik, sonradan 10 bin TL civarında maliyet farkı çıkarttılar. O da ödendi. Artık bu kooperatif yöneticilerinin üyelerin yakalarından düşmesini istiyoruz. Artık bu fakir fukaranın cebinden elinizi çekin. Yeter artık. 120 daire daha teslim olmadı, Onun da mağduriyeti yaşanmaktadır. Tekrar üye başı 100 bin TL'yi geçkin bir rakam daha çıkartmaya çalışıyorlar. Savcılığa, tapu müdürlüğüne gidiyoruz. Hepsi bu işlemlerin usulsüz olduğunu söylüyor. Şuanda 467 ailenin tapusunun üzerinde şerh var. Ne satılabiliyor, ne tasarruf edilebiliyor. Bu mağduriyetimizin yetkililer tarafından duyularak biran önce giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.Kooperatif üyelerinden Ömer Gazioğlu ise borçlarını ödemelerine rağmen sonradan 68 bin TL yeniden borç geldiğini ifade ederek. "2007 yılında bu kooperatife girdik. 120 bin TL borcunuz var dediler, kredilerimizi çektik borcumuzu ödedik. 2021'e gelene kadar 10 bin TL'den başladılar en son 68 bin TL bana borç geldi. İcraya verdiler. Sonradan ben ve birkaç arkadaşımızı seçerek üyelikten çıkarttılar. Burada asgari ücretle çalışan birçok insan var. Allah rızası için devlet büyüklerimizden rica ediyoruz, bizi duyun. Mağdur insanların hakkını bu kan emicilere yedirmeyin" dedi.

"Dayanacak gücümüz kalmadı"Diğer kooperatif üyeleri ise mağduriyetlerini, "Her türlü mağduruz; oturan da, oturmayan da mağdur. Hiçbir huzurumuz yok, uykularımızı yitirdik. Devlet büyüklerimiz sesimizi duysun. Artık dayanacak gücümüz kalmadı; yemedik, içmedik bu evlere ödedik. Bu kooperatif bizi hastalık sahibi etti. Yeter artık, dayanacak gücümüz kalmadı. Bu arkadaşlar üye olarak aldılar. Üye çıktı başkasına satıldı o para da gitti. Başkasına da sattı o para da gitti. 1 daireyi 5 kişiye sattıkları kesinleşti. Komşumuzun bir tanesi parasını peşin ödedi, evi verilmedi ev başkasının adına çıktı. Adam kanser oldu, geçen sene öldü" şeklinde aktardı.



loading...