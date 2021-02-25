Konyalı miniklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü sürprizi



- Konyalı ilköğretim öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat tarihindeki doğumgününü “Sevgin her an kalbimde, çok yaşa Tayyip Dede” şarkısıyla kutladılar. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğumgünü için yazılıp bestelenen “Çok Yaşa Tayyip Dede” şarkısı, sanatçı Ömer Faruk Belviranlı tarafından özgün bir projeye dönüştürüldü. Eser, Konyalı ilköğretim çocuklarından oluşturulan koro ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu kayıt stüdyosunda seslendirilerek kaydedildi ve yine Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Konser Salonu’nda görüntüye alındı. İşte “Çok Yaşa Tayyip Dede” şarkısının sözleri: Sevgin her an kalbimde Çok yaşa Tayyip Dede Seni çok seviyoruz Çok yaşa Tayyip Dede Vatanını çok seven Bizler için didinen Düşmana diz çöktüren Yiğit, yürekli Dede Minik kalbim seninle Dik dur sakın eğilme Vatanıma sahip çık Düşman her an tetikte Tablet, kitap dağıttın Bizi hep öne aldın Önce çocuklar dedin Bizi sen ne çok sevdin Hasta olmak istemem Hastaneyi hiç sevmem Tayyip Dedem sayende Doktor yokluğu çekmem On beş temmuz bir destan Tayyip Dedem Başkomutan O gerçek bir kahraman Çelik yürekli kalkan Mutlu, mesut yaşamak Koşup oyun oynamak Tek dileğim Allah’tan Vatanımda yaşlanmak (ME



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