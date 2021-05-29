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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Konyaaltı Sahili'nde kıyı kanunu ve mavi bayrak denetimi

Konyaaltı Sahili'nde kıyı kanunu ve mavi bayrak denetimi

Sahil kenarında yapılan denetimden görüntü

Taahhüt Ziyaretçiler Zabıta Trol 

-Vatandaş ve zabıtalardan görüntüler
--geçilen görüntüler-
-denetimlerden görüntü
-işletmeler
-zabıta
-işletmelerin yaptığı hazırlık çalışmaları

( ANTALYA -EK)- İşletmeler uygunsuz kullanımlar hakkında uyarıldı ve ek süre verildi ANTALYA

- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Kıyı Kanunu ile Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Usul Esasları Yönetmeliği ve Mavi Bayrak kriterlerine aykırı olan unsurların kaldırılması yönünde işletmeler uyarıldı.Deniz mevsiminin açılmasıyla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahili’nde kıyı kullanıma uygun olmayan unsurlara yönelik rutin denetimler sıklaştırılırken, halkın kullanımını kısıtlayıcı uygulamaları olan işletmeler uyarıldı. Yapılan denetimde, Konyaaltı Sahili’nde yönetmeliklere aykırı olan uygunsuzlukların giderilmesi istendi.Ek süre verildi1 Haziran’da başlaması beklenen kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte bu yıl daha da yoğun kullanılacağı öngörülen Konyaaltı Halk Plajında gerçekleştirilen denetimde, halkın kullanımına ayrılan alanlarda, mevzuatlara aykırılığı tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi istendi. Denetimde işletmelere ek süre verilirken, işletmeler uygunsuzlukları gidermesi yönünde taahhütte bulundu.Uyarı yapıldıDenetimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile Konyaaltı sahilindeki sorunların daha etkin bir biçimde çözümüne yönelik olarak 14 Temmuz 2020 tarihinde revize edilerek yürürlüğe giren Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Usul ve Esasları Yönetmeliğinde belirlenen hükümlerin uygulanması konusunda işletmeler uyarıldı. Söz konusu yönetmeliğe, diğer ilgili mevzuatlara ve sözleşmelere uyulması halinde halkın ve ziyaretçilerin daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde plajları kullanabileceği, işletmecilerinde haksız rekabete yol açmadan ticari faaliyetlerini en iyi şekilde yapabileceklerine dikkat çekildi.
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