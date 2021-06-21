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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Konyaaltı Sahili'nde 70 yaşındaki bir kişi boğuldu

Konyaaltı Sahili'nde 70 yaşındaki bir kişi boğuldu

Şahsa kalp masajı yapılmaya çalışması detay

Yüzme Cankurtaran Kalp Masajı Cep Telefonu Yaşlı Adam 

-Olay yerinden detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA )- 112 ekiplerinin yaşlı adamı hayatta tutmak için verdikleri mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı. ANTALYA

- Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 70 yaşındaki kişi yüzmek için girdiği denizde boğuldu. Olay, saat 12.30 sıralarında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı beach parkta Hikmet Polat (70), yüzmek için denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Polat, cankurtaran tarafından sudan çıkarıldı. Kalp masajı ve suni teneffüs yapılan Polat, 112 Acil Servis ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polat, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan 112 ekiplerinin Polat'ı hayatta tutmak için kalp masajı yaptıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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