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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KONYA - Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı

KONYA - Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiYeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındıKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan anne, yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 8 aylık hamile iken doğum yaptıktan sonra bebeğini öldürdüğü öne sürülen Z.T. hakkında "çocuğunu kasten öldürme' suçundan yakalama kararı çıkardı.Şanlıurfa'dan Konya 'nın Ereğli ilçesine bağlı Kuzukuyu Mahallesi'ne geldiği ve tarım işçisi olarak çalıştığı belirlenen Z.T, ilçe jandarma ekiplerince yakalandı.Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma Akalan Tarım İşçisi Yakalama Kararı Çalışan Anne 

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