KONYA - Vinçte mahsur kalan kişi kurtarıldı

- Mahsur kalan kişinin kurtarılma anı Konya 'da vinçte mahsur kalan kişi kurtarıldıKONYA (AA) - Konya 'nın Hadim ilçesinde vinç kabininde mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Harmanlar Mahallesi Yeni TOKİ inşaatlarında çalışan işçi, yerden yaklaşık 35 metre yükseklikte kule vinçin yük taşıyan kısmının kırılması sonucu kabinde mahsur kaldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince kurtarılan kişi, Hadim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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