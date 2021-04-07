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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama

Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın açıklamaları

( KONYA ) KONYA

Şehit Çağa Eğitim Uçağı 


- Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu. Olay yerinde incelemelerde bulunan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Arkadaşlarımız tedbirleri aldı çalışıyorlar. Maalesef eğitim uçağımız düşmüş durumda. 1 şehidimiz var. 3. Ana Jet Üssü Komutanlığından yükseliyor uçak. Günlük planlı bir uçuş bilgisini edindik. Diğer çalışmaları da yapıp arkadaşlar açıklama yapacak" dedi.

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