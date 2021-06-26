KONYA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
- Zanlıların adliyeden çıkarılması - Zanlıların sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi Konya 'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandıKONYA (AA) - Konya ’nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından belirlenen adreslerde yapılan aramada 2,2 gram uyuşturucu ve 16 sentetik ecza ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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