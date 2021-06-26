Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KONYA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

KONYA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

- Zanlıların adliyeden çıkarılması - Zanlıların sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi Konya 'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandıKONYA (AA) - Konya ’nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından belirlenen adreslerde yapılan aramada 2,2 gram uyuşturucu ve 16 sentetik ecza ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Gözaltı 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement