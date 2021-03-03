KONYA - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
- Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmesi - Adalet Sarayı - Zanlıların gözaltına alınması Konya 'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandıKONYA (AA) - Konya 'nın Seydişehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, M.M. (46) ve B.T'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.Şüpheli M.M'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezaevinde bulunduğu, iki hafta önce koronavirüs nedeniyle izinli çıktığı öğrenildi.Polis ekipleri, dün Seydişehir ilçesinde, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin bulunduğu bilgisini aldıkları otomobilde yaptıkları aramada 2 kilo 765 gram eroin ele geçirmiş, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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