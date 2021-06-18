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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KONYA - Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası başladı

KONYA - Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası başladı

Yarışların yapıldığı Çumra - Adana çevre yolu - Yarışlara katılacak sporcuların hazırlıkları - Bisikletçilerin çıkış yapması - Konya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli bisiklet antrenörü Fatih Harmancı'nın açıklamasıKONYA - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Konya 'da başladı.

Dera Bisiklet 

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