KONYA - Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası başladı

Yarışların yapıldığı Çumra - Adana çevre yolu - Yarışlara katılacak sporcuların hazırlıkları - Bisikletçilerin çıkış yapması - Konya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli bisiklet antrenörü Fatih Harmancı'nın açıklamasıKONYA - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Konya 'da başladı.
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