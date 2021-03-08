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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA - Trafik kazası: 3 yaralı

KONYA - Trafik kazası: 3 yaralı

- Kazaya karışan araçlardan görüntü - Yaralıların ambulanslara alınması Konya 'da trafik kazası: 3 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Mevlüt Sinek idaresindeki 42 S 9869 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Konya Caddesi üzerinde Üzeyir Ekici'nin kullandığı 42 AV 175 plakalı araç ile çarpıştı.Kazada, sürücüler Melüt Sinek ve Üzeyir Ekici ile Ekici'nin aracında bulunan Oğuzhan Bozkulak yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik Kazası 

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