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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KONYA - Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında ölen 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi

KONYA - Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında ölen 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi

- Cenaze aracı - Üç kız kardeşin cenazesinin defnedilmesi - Baba Cihat el - İsmail'in yetkililer ve yakınları tarafından teskin edilmesi - Dua edilmesi - Üç kız kardeşin mezarı Konya 'da Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında ölen 3 çocuğun cenazesi toprağa verildiKONYA (AA) - Konya 'da Suriyeli ailenin kaldığı iki katlı evin üst katında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi'ndeki evde çıkan yangında yaşamını yitiren 4 yaşındaki ikiz çocuklar Ayşe ve Fatma ile 2 yaşındaki kardeşleri Nuran el - İsmail'in cenazesi, Konya Şehir Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından cenaze aracıyla İşgalaman Mezarlığı'na getirildi.
Üç kız kardeşin cenazesi, mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Yangında 3 çocuğunu da kaybeden acılı baba Cihat el - İsmail'i (23) yakınları ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri teskin etmeye çalıştı.Öte yandan yangından kurtulan anne Kader el - İsmail'in (21) de 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. - OlayMerkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'nde, gece saatlerinde, Suriyeli bir ailenin kaldığı 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıkmış, evin alt katında oturan anne Kader ile kağıt toplayıcılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba Cihat el - İsmail, kendi imkanlarıyla evden dışarı çıkmıştı.Evin üst katında bulunan ailenin 4 yaşındaki ikiz çocukları Ayşe ve Fatma ile yangın sırasında çöken çatının enkazı altında kaldığı öğrenilen 2 yaşındaki kardeşleri Nuran el - İsmail yaşamını yitirmiş, çocukların cesetleri, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

İkiz Çocuk Cenaze Aracı Kız Kardeş İşgal Müstakil Ev 

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