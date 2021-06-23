Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KONYA - Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında 3 çocuk öldü

KONYA - Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında 3 çocuk öldü



: - Yangın çıkan evden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiKONYA (AA) - Konya 'da Suriyeli ailenin kaldığı iki katlı evin üst katında çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'ndeki Suriyeli bir ailenin kaldığı 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.Dumanları gören komşuların ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi.Yangın sırasında evin alt katında oturan anne Kader (21) ile baba Cihat el - İsmail (23), kendi imkanlarıyla evde dışarı çıktı.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.Yangında, evin üst katında bulunan ailenin 4 yaşındaki ikiz çocukları Ayşe ve Fatma ile 2 yaşındaki kardeşleri Nuran el - İsmail yaşamını yitirdi. Küçük Nuran'ın yangın sırasında çöken çatının enkazı altında kaldığı belirtildi.Çocukların cesetleri, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Anne ile baba, çalışmaları gözyaşları arasında izlerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İkiz Çocuk Polis Altın Müstakil Ev Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement