Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA - Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı

KONYA - Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı

- Kuyuya düşen Mehibe Türkmen'in kurtarılması KONYA (AA) - Konya 'nın Halkapınar ilçesinde, 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin bahçe temizliğini yapan Mehibe Türkmen, üstüne bastığı kapağın kırılması sonucu 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.Türkmen'in çığlıklarını duyan yakınları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından merdivenle kuyuya inerek yaralı kadını çıkardı.Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Polis Ekipleri Yaralı Kadın 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement