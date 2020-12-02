KONYA - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Mevlana Meydanı - Alaaddin Bulvarı - Sokaklarda gezinen bekçiler - Uygulama yapan polisler Konya 'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldıKONYA (AA) - Konya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı. Konya 'da Zafer, Mevlana Meydanı ile Alaaddin Bulvarı'nın yanı sıra Kule ve Nalçacı Caddesi'nde saat 21.00'den itibaren hareketlilik sona erdi.Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe bürünen kent merkezinde emniyet güçlerinin, ana cadde ve meydanlardaki uygulaması sürüyor.
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