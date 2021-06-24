KONYA - Silahlı kavga: 2 yaralı

- Yaralıyı taşıyan ambulansın hastaneye gelişi - Yaralının ambulanstan acil servise alınması - Olay yerindeki boş fişek, polis aracı - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıSilahlı kavga: 2 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.İddiaya göre, Yeni Mahalle 41334 Sokak'ta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E.Z. ile kardeşi Furkan Z. pompalı av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayla ilgili şüpheliler Ö.B, B.B. ve O.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım