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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KONYA - Silahlı kavga: 2 yaralı

KONYA - Silahlı kavga: 2 yaralı

- Yaralıyı taşıyan ambulansın hastaneye gelişi - Yaralının ambulanstan acil servise alınması - Olay yerindeki boş fişek, polis aracı - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıSilahlı kavga: 2 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.İddiaya göre, Yeni Mahalle 41334 Sokak'ta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E.Z. ile kardeşi Furkan Z. pompalı av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayla ilgili şüpheliler Ö.B, B.B. ve O.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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