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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KONYA - Silah fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

KONYA - Silah fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

- Yangın çıkan fabrikanın drone ile görüntülenmesi - Hazır beton mikserleri ve itfaiye araçlarının yangına müdahalesi - Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda müdahale eden sağlık görevlileri Konya 'da bir silah fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Dumandan etkilenen 5 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldıKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde bir silah fabrikasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde ağırlıklı olarak av tüfeği üretimi yapılan bir silah fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede faaliyet gösteren hazır beton fabrikalarına ait mikserler de yangına müdahale etti.Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.Can kaybının yaşanmadığı yangında, dumandan etkilenen 5 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Fabrika Hastane Silah Fabrikası Yangına Müdahale 

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