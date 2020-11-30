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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA - Şarampole yuvarlanan vincin operatörü ağır yaralandı

KONYA - Şarampole yuvarlanan vincin operatörü ağır yaralandı

- Olay yeri - Devrilen vinç - Çevre yolundan görüntüler Konya 'da şarampole yuvarlanan vincin operatörü ağır yaralandıKONYA (AA) - Konya 'da şarampole yuvarlanan vincin operatörü hastaneye kaldırıldı.Yunus Emre Kırmızı (25) idaresindeki 42 AGC 458 plakalı vinç, Konya - Adana kara yolunun 7. kilometresinde şarampole yuvarlandı.Yaklaşık 60 metre sürüklenen vincin operatörü ağır yararlandı.Kırmızı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane 

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