Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KONYA - Saman yüklü tır yandı

KONYA - Saman yüklü tır yandı

- Yanan saman yüklü tır - İtfaiyenin müdahalesi - Söndürme çalışmalarından detaylar Konya 'da saman yüklü tır yandıKONYA (AA) - Konya 'nın Halkapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tır yandı.Nuri Altınkaya idaresindeki 42 ETU 36 plakalı saman yüklü tır, ilçeye bağlı Karayusuflu Mahallesinde seyir halindeyken alev aldı.Çevredekilerin üzerine yangını fark eden sürücü Nuri Altınkaya, aracını durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement