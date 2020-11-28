KONYA - Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
- Kaza yerinden görüntüler - Kazaya karışan otomobil ve minibüsten görüntüler Konya 'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Hüyük ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.Hakan Yılmaz idaresindeki 42 ABF 686 plakalı minibüsle Hüseyin Levent'in kullandığı 42 VD 045 plakalı otomobil, Beyşehir - Isparta kara yolunun 30. kilometresinde, Hüyük ilçesi yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola fırlayan Erol Güleç, kaza yerinde hayatını kaybetti.Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki Tarık Yıldırım, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım