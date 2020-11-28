Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
KONYA - Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA - Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kazaya karışan otomobil ve minibüsten görüntüler Konya 'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Hüyük ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.Hakan Yılmaz idaresindeki 42 ABF 686 plakalı minibüsle Hüseyin Levent'in kullandığı 42 VD 045 plakalı otomobil, Beyşehir - Isparta kara yolunun 30. kilometresinde, Hüyük ilçesi yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola fırlayan Erol Güleç, kaza yerinde hayatını kaybetti.Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki Tarık Yıldırım, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bild Sparta 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement