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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA - Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

KONYA - Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Otomobilin çekiciye yüklenmesi - Hastane acil servis önünden kısa görüntü Konya 'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.İlçe merkezinden Şamlar Mahallesi yönüne seyir halinde olan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 BLA 67 plakalı otomobil, yoldan çıkarak iki metre derinliğindeki şarampole düştü.Devriye gezen jandarma ekipleri, güzergahta seyir halindeyken kaza yapan aracı gördü.Jandarmanın haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan Batuhan Akbulut ile Mehmet Uysal, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Konya 'daki hastanelere sevk edildi.

Acil Servis Güzergah Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri 

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