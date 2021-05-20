KONYA - Otomobil mezarlığın duvarına çarptı: 3 yaralı
- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araç - Ambulanslardan görüntü - Hastaneye gelen ambulans Konya 'da otomobil mezarlığın duvarına çarptı: 3 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Hüseyin G. idaresindeki 07 JH 446 plakalı otomobil, Taraşçı Mahallesi'nde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak mezarlığın duvarına çarptı.Sürücü ile araçta bulunan Ahmet K. (58) ve Osman Ş. (50) yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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