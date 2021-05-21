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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KONYA - Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA - Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Yerdeki cenazeler - Kazada devrilen kavşaktaki otomobil - Görevliler - Cenazenin nakil aracına alınması, devrilen aracın çekilmesiKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Taner Okay (36) idaresindeki 42 EL 132 plakalı otomobil, Eylikler Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta devrildi.Kazada, sürücünün eşi Gülten Okay (36) ile kayınvalidesi Şenay Yıldırım (57) olay yerinde hayatını kaybetti.Sürücü ile eniştesi Levent Çevik (58) ve kayınpederi Erol Yıldırım (61) yaralandı.Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Erol Yıldırım Konya 'ya sevk edildi.Şenay Yıldırım ile kızı Gülten Okay'ın cenazesi, incelemenin ardından morga gönderildi.Araçtakilerin, Gülten Okay'ın doktor kontrolü için Konya 'ya gittiği, anne Okay'ın 50 günlük bebeği Tevfik Ege ile 6 yaşındaki kızı Ela Okay'ı ilçedeki yakınlarına bıraktığı öğrenildi.Sürücü Taner Okay'ın Seydişehir ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

Cenaze Öğretmen Kayınvalide Valid Irak 

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