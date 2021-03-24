Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Konya'nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi

Konya'nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi

Şiddetli çamur akan su görüntüsü

( KONYA )- Taşkent ilçesinde kuvvetli lodos ve sağanak yağışın etkisiyle yaşanan su baskınların nedeniyle yol ve köprüler hasar gördü 3 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor KONYA

Sağanak Yağış Tarım Geçmiş Olsun Sel Felaketi Felaket 


- Konya’nın Taşkent ilçesinde aralıklarla devam eden kuvvetli lodos ve sağanak yağışın karları eritmesiyle sel felaketi yaşandı. Yol ve köprülerin zarar gördüğü ilçede, 3 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Edinilen bilgiye göre, Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak yağış, lodosun karları eritmesiyle su baskınlarına neden oldu. Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin tamamında yağışların etkili olduğunu ve kar sularının erimesiyle birlikte su baskınlarının yaşandığını söyledi.

Yol ve köprülerin hasar gördüğü Balcılar, Çetmi ve Bolay mahallelerine ulaşımın sağlanamadığını dile getiren Arı, şunları kaydetti: “22-23-24 Mart tarihlerinde yoğun yağış ve fırtına sebebiyle ilçemizde maddi manevi büyük hasarlar oluştu. Mahallelerimize ulaşan yollar ciddi hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. İlçemiz genelinde mağdur olmuş tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim beterinden korusun. Can ve mal kaybı olmadan bu günlerden geçmeyi nasip etsin” dedi.
Yollar, köprüler, taşkın koruma kanalları ve tarım arazilerinin de hasar gördüğünü dile getiren Arı, su baskınlarının etkisinin bugün ve yarın daha iyi anlaşılacağını sözlerine ekledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement