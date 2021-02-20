KONYA - NATO JTAC eğitimi

- NATO JTAC (İleri Hava Kontrolörü) eğitimi - Askeri helikopterin araziye iniş yapması - Askerlerin helikoptere binmesiKONYA (AA) - Türkiye - Slovakya Yakın Hava Desteği İş Birliği kapsamında 13 - 27 Şubat 2021 tarihleri arasında icra edilen NATO JTAC (İleri Hava Kontrolörü) eğitimi Konya’da bulunan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ev sahipliğinde devam ediyor.
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