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KONYA - Koyun otlatan çoban, yaralı bulduğu kartalı köpek saldırısından kurtardı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA - Koyun otlatan çoban, yaralı bulduğu kartalı köpek saldırısından kurtardı

KONYA - Koyun otlatan çoban, yaralı bulduğu kartalı köpek saldırısından kurtardı

- Yaralı kartalın görüntüleri - Koyun otlatan Süleyman Bilgeç'in yaralı kartalı tutması - Süleyman Bilgeç'in konuşması - Süleyman Bilgeç'in kartalı kutuda taşıması - Veterinerin yaralı kartala müdahale etmesiKONYA (AA) - Konya 'nın Karapınar ilçesinde koyun otlatan çoban, bir tarla içerisinde yaralı halde bulduğu kartalı, köpeklerin saldırısından kurtararak veterinere götürdü.İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Seyithacı Yaylası'nda koyun otlatan Süleyman Bilgeç, hasadı yapılmış tarla içerisinde köpeklerin yaralı bir kartalın etrafında toplandığını fark etti.Koşarak tarlaya gelen Bilgeç, köpekleri kartalın çevresinden uzaklaştırdı. Kartalı, aracına koyarak evine götüren Bilgeç, yaralı hayvanı 2 gün boyunca besledi.Daha sonra kartalı Karapınar'da bir veterinere götüren Bilgeç, ilk müdahalesini yaptırdıktan sonra da hayvanı Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim etti.Süleyman Bilgeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayvanın köpeklere, tilkilere yem olmasına vicdanım el vermedi. Uçamayan kartalı besleyip veterinere götürdüm. Bir hayvanı kurtarmaya vesile olduğum için mutluyum." diye konuştu.

İlk Müdahale Asad Köpek Saldırı Hayvan 

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