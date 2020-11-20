KONYA - Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı

- Yasak öncesi çalışan iş yerleri - Marketlerden kısıtlama öncesi - AVM dışından görüntüler - Kapanan market Konya , Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni Kovid - 19 tedbirleri uygulanmaya başlandıKONYA (AA) - Konya , Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara esnafın uyduğu gözlendi.İçişleri Bakanlığının, Kovid - 19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında tedbirler, saat 20.00'de tüm ülkede uygulanmaya başlandı.Bu kapsamda, ülke genelinde olduğu gibi Konya 'da da alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı.Kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşlar, saat 20.00 öncesinde AVM'den ayrıldı.Kısıtlamayla paket servise geçecek mekanlara afiş asıldığı görüldü.
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