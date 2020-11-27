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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KONYA - 'Kovid-19' denetimleri

KONYA - 'Kovid-19' denetimleri

KONYA - "Kovid - 19" denetimleri - Pazar yerine giren polis ve zabıta ekipleri - Ekiplerin pazar esnafına uyarıları - Denetimlerden görüntüler Konya , Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da "Kovid - 19" denetimleriKONYA (AA) - Konya , Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini denetledi. Konya 'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Karatay Belediyesi zabıta ekipleri 60 noktada denetim yaptı. Trafik polisleri, toplu ulaşım araçlarını tek tek durdurarak maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.Karatay Belediyesi zabıta ekipleri, polislerle ilçe genelindeki açık ve kapalı pazar yerlerindeki denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri de ekipleriyle denetimlerde bulundu.

Koronavirüs Toplu Ulaşım Karahisar Hijyen Denetimi Pazar Esnafı 

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