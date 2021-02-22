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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA- Kimya öğretmeni kaldığı otelin odasında ölü bulundu

KONYA- Kimya öğretmeni kaldığı otelin odasında ölü bulundu

- Olay yeri - Olay yeri inceleme ekibini Konya 'da kimya öğretmeni kaldığı otelin odasında ölü bulunduKONYA (AA) - Konya 'nın Yunak ilçesinde kimya öğretmeni kaldığı otelin odasında ölü bulundu.İlçedeki lisede 2014 yılından bu yana öğretmenlik yapan Mahmut Tunçez'den (37) haber alamayan yakınları, kaldığı otele gitti.Tunçez'in kapıyı açmaması üzerine otel görevlileri, yedek anahtarla odanın kapısını açtı. İçeri giren yakınları, 6 yıldır aynı otelde kaldığı öğrenilen Tunçez'i yerde hareketsiz yatarken buldu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tunçez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Tunçez'in cenazesi, incelemenin ardından Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze Kimya Öğretmen Sağlık Ekipleri Öğretmenlik 

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