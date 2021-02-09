Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı

- Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı

Test sürüşünden görüntüler

( KONYA ) KONYA

Hızlı Tren Hattı Hızlı Tren Kışla 


- Geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun başlayacağını açıkladığı Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri dün itibariyle başladı.
Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 237 kilometrelik Konya-Karaman-Ulukışla (Niğde) Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Konya-Karaman hattının 102 kilometrelik kısmı üzerinde test sürüşlerine dün Çumra İstasyonundan başlandığını duyurdu. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattı ile Konya-Karaman arasında 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek. (İHA-FM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı