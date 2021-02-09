- Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri başladı



- Geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun başlayacağını açıkladığı Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri dün itibariyle başladı.

Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 237 kilometrelik Konya-Karaman-Ulukışla (Niğde) Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Konya-Karaman hattının 102 kilometrelik kısmı üzerinde test sürüşlerine dün Çumra İstasyonundan başlandığını duyurdu. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattı ile Konya-Karaman arasında 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek. (İHA-FM-



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