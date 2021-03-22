KONYA - İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

- Kaza yeri - Kazaya karışan otomobillerdeki hasar - Kaza yerine ambulansın gelmesi - Otomobilin yola fırlayan parçaları - Otomobilin çekiciye yüklenmesi - Hastane acil servis önünde bekleyen ambulans Konya 'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Nihat S. idaresindeki 42 AIU 36 plakalı otomobil, Beyşehir - Şarkikaraağaç kara yolunun 25. kilometresinde, Cengiz K. yönetimindeki 07 LTB 67 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, 42 AIU 36 plakalı otomobil kavşakta devrilerek ters döndü.Kazada yaralan 7 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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