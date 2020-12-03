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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
KONYA - Hayvan pazarında 'şap' karantinası

KONYA - Hayvan pazarında 'şap' karantinası

KONYA - Hayvan pazarında "şap" karantinası

: - Hayvan pazarı - Ilgın Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara'nın konuşması Konya 'da hayvan pazarında "şap" karantinasıKONYA (AA) - Konya 'nın Ilgın ilçesindeki hayvan pazarı, şap hastalığı şüphesiyle hayvan giriş ve çıkışlarına kapatıldı.Ilgın Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara, AA muhabirine, İstasyon Mahallesi'ndeki bir üreticinin küçükbaş hayvan işletmesindeki hayvanlarından şap hastalığı şüphesiyle örnekler alındığını belirtti.
İncelemede şap hastalığı görüldüğünü ifade eden Kara, bu nedenle canlı hayvan pazarının geçici süre kapatıldığını bildirdi.Kara, merkezdeki ve 10 kilometre uzaktaki diğer mahallelerin de "gözetim bölgesi" olarak karantinaya alındığını ve küçükbaş ile büyükbaş hayvan giriş çıkışlarına kapatıldığını belirtti.
Tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Kara, "Yetkililer aşı çalışmalarına başlamış olup, konuyu takip etmektedir. Bölgenin en büyük hayvan pazarının bir an önce hizmete açılması için biz de Oda yönetimi olarak konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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