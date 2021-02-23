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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
KONYA - Güneş paneli çalınan çiftçiler tarlalarda nöbet tutuyor

KONYA - Güneş paneli çalınan çiftçiler tarlalarda nöbet tutuyor

- Bahçe ve tarlalarda yerlerinden sökülen güneş enerji panelleri - Panelleri çalınan çilek üreticileri - Hırsızlık teşebbüsüne rağmen çalınamayan bir yapı üzerindeki güneş enerji paneli - Ahmet Küçükgünay ile röportaj - Çiftçi Ali Tut ile röportaj - Çalınan hayır çeşmesi ve mescitlerdeki paneller - Metin Bolat ve kardeşi ile röportaj - Gece nöbet tutan çiftçilerGüneş paneli çalınan çiftçiler tarlalarda nöbet tutuyorKONYA (AA) - Konya 'nın Hüyük ilçesinde tarlalarına kurdukları güneş enerji panelleriyle çilek ve çeşitli bitki üretimi yapan çiftçiler, son günlerde yaşadıkları hırsızlık vakalarıyla sıkıntılı günler geçiriyor.Son yıllarda çilek üretimiyle dikkati çeken Hüyük'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, büyük bölümü yol kenarındaki bahçelerde sulamada kullanılan enerji panellerine gözünü dikti.Bahçelerde çok sayıda güneş enerji paneli ile dalgıç motor sürücüsünü çalan hırsızların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.Bahçelerden ilaçlama, çapa motorları, akü, sulama sistemi kablolarının yanı sıra içme suyu çeşmesi ve mescit üzerindeki güneş panelinin çalınması mahalle sakinlerini ise tedirgin ediyor.Bu arada, artan güneş paneli hırsızlığı olayları nedeniyle bazı çiftçiler, tarlalarında nöbet tutmaya başladı.
Hırsızlık mağdurlarından 78 yaşındaki Ahmet Küçükgünay, sonbaharda 30 bin lira maliyetle tarlasına kurdurduğu 20 güneş paneli ve sürücüsünün çalındığını söyledi.

Sistemi henüz kullanamadan çalındığını anlatan Küçükgünay, "Daha tasarruflu olsun diye kurduğumuz paneller gitti. Çok profesyonelce, cıvataları sökerek götürmüşler. Daha taksitini yeni ödemeye başlamıştım. Bahçeme tekrar bir daha kurmak istiyorum ama yeniden çalacaklar mı tekrar gelip götürecekler mi diye korkuyorum. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz." dedi.
Çiftçi Ali Tut ise panellerin çalınacağı korkusuyla akşamları nöbet tutmaya başladıklarını ancak kış şartları nedeniyle panelleri söküp evlerine götürmek zorunda kaldıklarını anlattı.Selki Mahallesi'nde de yol kenarına yaptırdıkları hayrat çeşmesi ve mescidin üzerine kurulan güneş panellerinin çalındığını belirten Metin Bolat ise bundan dolayı suların akmadığını ifade etti.
Bolat, "Yoldan geçenler suyundan istifade etsin, abdest alıp namaz kılsın diyerek yapılan hayratlardaki güneş enerji panelleri yerinden sökülüp çalınınca yerinde sadece profil ayakları kaldı." ifadelerini kullandı.

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