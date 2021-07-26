Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
KONYA - Filistinli gençlerin cesareti Türkmen doktorları duygulandırdı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA - Filistinli gençlerin cesareti Türkmen doktorları duygulandırdı

KONYA - Filistinli gençlerin cesareti Türkmen doktorları duygulandırdı

- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yaralılardan arşiv görüntüler - Aydın Beyatlı'nın sağlık hizmeti verdiği Filistinlilerin fotoğrafları - Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar Derneği Başkanı Aydın Beyatlı ile röportajFilistinli gençlerin cesareti Türkmen doktorları duygulandırdı - Filistinlilere tıbbi destek sağlamak için Ürdün'deki kamplara giden Türkmen doktorlar, Mescid - i Aksa'daki saldırılarda yaralananların da olduğu 150 hastaya sağlık hizmeti verdi - Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar Derneği Başkanı Aydın Beyatlı: - "Filistinlilerde davasına inançla bağlandıklarını, şehadet için birbirleriyle yarıştıklarını gördük. 'İyileştikten sonra tekrar gideceğim ve savaşacağım' diyen gençler gördük, tüylerimiz diken diken oldu" - "Maalesef Arap dünyası onları görmezden geliyor, yalnız bırakıyor. Filistinli gençlerdeki mücadele azminin hala yüksek olduğunu görmek bizi sevindirdi. Elimizden geldiği kadar onlara ve davalarına hizmet etmek boynumuzun borcudur"KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar Derneği Başkanı Aydın Beyatlı ve beraberindeki Türkmen doktorlar, Ürdün'deki Filistinli mültecilerin kaldığı kamplarda sağlık hizmeti verdi.Beyatlı, AA muhabirine, yurt dışında yaşayan Iraklı Türkmen doktorlarla bir araya gelerek, Filistinlilere destek olmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

İsrail'in Mescid - i Aksa'daki saldırılarında yaralananlar başta olmak üzere kamplarda yaşayan ve tedaviye ihtiyaç duyanların yardımına koşmaya çalıştıklarını belirten Beyatlı, Filistin davasıyla yakından ilgili olduklarını, onlara yapılan haksızlıkların vicdanları yaraladığını dile getirdi.Beyatlı, 7 kişilik ekiple bölgeye gitmeye hazırlandıklarını anlatarak, "Aramızda kadın hekimlerimiz de vardı. Bölgedeki sıkıntılardan dolayı onların meşakkat yaşayacağını düşünerek ayrıldılar. Ürdün'de El - Hüseyin ile Vahdet Kampı'nda doktor arkadaşlarımızla bir hafta boyunca Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizle sağlık hizmeti vermeye çalıştık. Onlar bizi gördüklerinde Irak'tan geldiğimizi söylediğimizde duygulandı. Türkmen ve Filistin bayraklarını ellerinden düşürmediler." diye konuştu.
- "Filistinli gençlerdeki mücadele azmi hala yüksek"Ürdün'deki kamplarda yaşayan Filistinlilerin meşakkat içerisinde hayat sürdüğünü bunun da kendilerini üzdüğünü aktaran Beyatlı, şunları kaydetti:"Gazzelilerin durumunu en iyi Irak Türkmenleri bilir. Çünkü Filistinliler haklı davalarını ve mücadelelerini sürdürüyor ancak dünya görmezden gelmektedir. Bizler onların durumunu en iyi anlayanlardayız. Kamplarda Mescid - i Aksa'daki saldırılarda yaralananların da olduğu 150 hastaya baktık. Filistinlilerin davasına inançla bağlandıklarını, şehadet için birbirleriyle yarıştıklarını gördük. 'İyileştikten sonra tekrar gideceğim ve savaşacağım' diyen gençler gördük, tüylerimiz diken diken oldu. Bunlarla da gurur duyduk. Biz din kardeşiyiz. Mazlumiyetin ne olduğunu biz anlarız. Maalesef Arap dünyası onları görmezden geliyor, yalnız bırakıyor. Filistinli gençlerdeki mücadele azminin hala yüksek olduğunu görmek bizi sevindirdi. Elimizden geldiği kadar onlara ve davalarına hizmet etmek boynumuzun borcudur."

Sağlık Hizmeti Mülteciler Yurt Dışı Tıbbi Destek Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı