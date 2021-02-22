KONYA - Evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
- Kaza yerindeki ekipler - Kaza yapan araçtaki hasar - Olay yeri inceleme ekiplerinin araç başındaki çalışmaları Konya 'da evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldüKONYA (AA) - Konya 'da bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre kaza, saat 19.00'da Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Belkıs Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Türkmen'in (40) kontrolünden çıkan 42 FR 710 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.Otomobilin, 18 metre sürüklendikten sonra evin duvarına çarparak durabildiği belirlenirken, Türkmen'in cenazesi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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