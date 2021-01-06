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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Konya Emniyetinden büyük operasyon: 2 bin 613 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Konya Emniyetinden büyük operasyon: 2 bin 613 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Telefonların görüntüsü

( KONYA ) KONYA

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- Konya Emniyetinin düzenlediği yeni yılın ilk büyük operasyonunda KOM ekipleri yaklaşık 4 milyon lira değerinde 2 bin 613 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamındaki çalışmalarına il genelinde devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, KOM Şubesi ekipleri merkez Karatay ilçesinde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu bulunan 2 iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, iş yerlerinde arama yapan polis ekipleri, 2 bin 613 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Telefonların piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. (İHA-FM-
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