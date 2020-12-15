Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
KONYA - Devrilen pancar yüklü traktörün sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu

KONYA - Devrilen pancar yüklü traktörün sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu

- Vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntü - Devrilen pancar yüklü traktörün sürücüsü son anda atlayarak kurtulması Konya 'da devrilen pancar yüklü traktörün sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu - Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendiKONYA (AA) - Konya 'nın Ilgın ilçesinde devrilen pancar yüklü traktörün sürücüsünün son anda atlayarak kurtulması kameraya yansıdı.İlçeye bağlı Yukarıçiğil Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, pancar yüklü traktörün, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda hızla yokuş aşağı indiği görülüyor.Viraja yaklaştığında kontrolünü kaybeden sürücü, kaza yapacağını anlayınca son anda kendini traktörden aşağı atıyor.Devrilen traktördeki pancarlar yola saçılırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kamera Cep Telefonu Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement