KONYA - Devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı
- Kaza yeri - Devrilen araç Konya 'da devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandıKONYA (AA) - Konya 'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.Figen Eken (38) idaresindeki 42 R 6626 plakalı otomobil, Kulu - Karacadağ kara yolunun 6'ncı kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada sürücü ile çocukları B.E. (9) ve N.M.E. (3) yaralandı.Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım