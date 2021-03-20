Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KONYA - Devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

KONYA - Devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

- Kaza yeri - Devrilen araç Konya 'da devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandıKONYA (AA) - Konya 'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.Figen Eken (38) idaresindeki 42 R 6626 plakalı otomobil, Kulu - Karacadağ kara yolunun 6'ncı kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada sürücü ile çocukları B.E. (9) ve N.M.E. (3) yaralandı.Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Bild Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement