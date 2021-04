-Konya’dan Şanlıurfa’ya eğitime bir kamyon destek

-Kamyondan malzemelerin indirilmesi

-okula taşınan malzemelerden detaylar

-Öğrencilere ayakkabı, giyim hediyelerinin verilmesi

-Okuldan ve öğrencilerden genel detaylar

-Minik öğrencilerin duyguları

-Yapılan açıklamalar



( ŞANLIURFA -DRONE-ÖZEL)- Öğrencilere bir kamyon eğitim malzemesi gönderildi- Konya Akşehir'den Şanlıurfa'ya eğitim köprüsü ŞANLIURFA



- Konya’nın Akşehir ilçesinde özel bir okulda görev yapan öğretmenler, hayırseverlerin destekleriyle Şanlıurfa’da bir okulun eksik tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Öğrencilerin giyim, spor, kırtasiye, kütüphane, masa-sandalye gibi tüm ihtiyaçlarından oluşan bir kamyon malzeme sevinç içerisinde okula taşındı. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Boydere Yusuf Ali Bekler İlk ve Ortaokulunda okuyan öğrencilerin okuldaki eksik ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Okul müdürü Ahmet Can Asrağ tarafından başlatılan projeye, Konya’nın Akşehir ilçesinde, özel bir okulda görev yapan öğretmenler sessiz kalmayarak el uzattı. Okul müdürü Asrağ ile görüşen gönüllü öğretmenler, eksikliklerini tespit ettiği okulun ihtiyaçlarını işadamlarının desteği ile karşıladı. Okulun kütüphanesi için masa, sandalye, kitap, projeksiyon cihazı, raflar ve spor malzemesi ile öğrencilerin giyimine kadar alınan tüm malzemeler bir kamyona yüklendi. Konya’nın Akşehir ilçesinden Şanlıurfa’ya ulaştırılan malzemeler, öğretmen, öğrenci ve personeller tarafından okula taşındı. Sevinç içerisinde taşınan yeni malzemeleri ile okulda tanışan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Minik öğrencilerin büyük sevinci Gönüllü öğretmenler, minik öğrencilerin hediyelerini verirken sevinçlerine ortak oldu. Ayakkabı, pantolon, tişört gibi giyim hediyesi alan dezavantajlı öğrencilerin mutluluğu herkesi duygulandırdı. Hediye alan öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti. Minik öğrencilerin öğretmeni Oğuz Koçak, “Çok mutlu olduk. Bizim için, çocuklarımız için bir sürü hediye getirdiler. Çocukların öğretmeniyim, Konya Akşehir’den çocuklarımız için oyuncaklar, okul öncesi malzemeleri, ayakkabılar, elbiseler ve çocukların mutlu olabileceği her şeyi getirdiler. Çok teşekkür ederiz. Burada imkanlar kısıtlı, zor şartlar altında öğrenciler eğitim alıyor. Onun için bu çocukların her türlü ihtiyacı var. Çocuklar çok mutlu oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Konya’nın Akşehir ilçesinden gelen gönüllü öğretmenlerden Şeyma Ergül, “Biz Konya’nın Akşehir ilçesinde, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte gönüllü olarak bu işe gönül verdik. Bir aydır bu süreç için çaba harcıyoruz. Buraya gelene kadar yolun nasıl geçtiğini bile anlayamadık. İşimizi severek yaptığımız için kendimizi burada bulduk. Sırf bu çocukların gözlerindeki mutluluğu görebilmek adına buraya geldik. Umarım onları sevindirmişizdir” şeklinde konuştu.

Boydere İlk ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Can Asrağ, “Yapılan proje mesafelerin uzak olmasının bir ehemmiyeti olmadığını ortaya koydu. Bir gönül birliği çıktı bu vesileyle okulumuzun kütüphanesinden, masa, sandalye ihtiyaçları, bilgisayar, projeksiyon ihtiyaçları, anasınıfı derslerinin donatım ihtiyaçları karşılamış oldu. Çocuklarımız grupça iş yapma, üretim kültürü, sosyal girişimcilik gibi deneyimler elde ettiler. Ben bu vesileyle Akşehir ve Çeltik Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konya Selçuk Üniversitesinde görev yapan Öğrettim Görevlisi Sultan Erge, girişimci Metehan Doğan, öğretmen Tuğba Doğan ile sosyal sorumluluk projelerin katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi. Öte yandan, Şanlıurfalı ve Konyalı öğrenciler, iki şehrin tanıtımı için mektup arkadaşlığı kapsamında birbirlerine mektup gönderdiler. (BB-LO-Y)



loading...